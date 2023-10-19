Студентка заробила 86 000 гривень вигадавши схему з “еПідтримкою” – подробиці

У Дніпропетровській області неповнолітня студентка Павлоградського медичного коледжу вигадала хитру схему з “єПідтримкою” та виманила у потерпілих майже 86 000 грн. Про це пише ТСН, передає НСН.

Студентка заробила 86 000 гривень вигадавши схему з “еПідтримкою”

За даними суду, неповнолітня студентка у січні 2023 року в Telegram купила фішингове посилання з прив’язкою до її банківської картки. Далі вона розмістила на різних ресурсах це посилання, як соціальну допомогу від держави “єПідтримка”.

Того ж дня потерпіла жінка вирішила зареєструватись у фейковій “єПідтримці” та заповнила у фішинговому посиланні усі свої банківські дані. Таким чином студентка переказала собі із рахунку потерпілої 18 400 грн.

9 лютого 2023 року історія повторилась. На цей раз неповнолітня отримала банківські дані чоловіка. З рахунку потерпілого вона спочатку перевела на свій рахунок 48 000 грн, згодом – створила електронну копію банківської картки потерпілого та зняла з неї ще 19 500 грн.

Що сказала студентка та її мати

На суді студентка провину визнала та розкаялась. Вона розповіла, що так вчинила, оскільки у її родині були проблеми з грошима. Кошти потерпілим вона пообіцяла повернути.

Мати неповнолітньої дівчини розповіла, що про злочин своєї доньки вона дізналась від працівників поліції. Жінка вважає, що у її родини є достатньо коштів для утримання доньки.

Вирок суду

Суд визнав дівчину винною за ч.3 ст. 190 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши на одинрік іспитового.

Також студентка повинна повернути потерпілому чоловіку 67 500 грн та виплатити 5000 грн моральної компенсації. Про те, як підозрювана повинна повертати кошти першій потерпілій, у вироку суду не йдеться.

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