В Україні, і, зокрема, у Києві існує реальна небезпека повторення епідемії кору, що сталася в країні 2018 році. Про це заявила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург. Повідомляє Офіційний портал Києва, передає НСН.

Спалах кору: киян закликають терміново вакцинувати дітей

За її словами, за спостереженнями інфекціоністів кір має циклічний характер, і масові захворювання відбуваються зазвичай кожні 5-6 років. Крім того, спостерігається зріст захворюваності на цей недуг у сусідніх країнах, – так, у Румунії вже оголошено епідемію кору.

Гінзбург підкреслила, що вакцинація і сьогодні лишається єдиним дієвим засобом захисту від багатьох інфекційних захворювань, серед яких і кір. Вона нагадала, що кір є однією з найбільш заразних хвороб у світі – із 10 невакцинованих людей, що проконтактували із хворим, 9 захворіють, тож від рівня імунізації напряму залежіть, бути чи не бути епідемії у країні.

“Маємо розуміти, що причиною спалахів кору є невакциновані діти. Захворювання розпочинається саме з них, а вже потім переходить до дорослих. Тож звертаюся насамперед до батьків. Просто зараз зв’яжіться з педіатром або сімейним лікарем, щоб пересвідчитися, чи вакцинована ваша дитина”, – порадила столична чиновниця.

Вона також запевнила, що на сьогодні Київ забезпечений дієвою якісною вакциною, яка зберігається “за правилами з дотриманням усіх вимог до холодового ланцюга”.

“Щеплення за календарем безкоштовні. Спеціального скринінгу напередодні вакцинації робити не потрібно. Якщо дитина має хронічне захворювання, це є не забороною, а прямим показом до вакцинації, адже саме такі малюки є групою особливого ризику щодо тяжкого перебігу хвороби. Щодо дорослих, то ті, хто не впевнений, чи був вакцинований, можуть здати спеціальний аналіз крові, а потім порадитися з лікарем щодо необхідності вакцинації”, – підкреслила Гінзбург.

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