Скільки Україна втратила через блокування польського кордону — Асоціація міжнародних перевізників

Віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін заявив, що через блокування кордону польськими перевізниками економіка України втратила понад мільярд євро.

Про це Володимир Балін сказав на брифінгу “Блокування кордонів та подолання їх наслідків”. Пише Укрінформ, передає НСН.

Скільки Україна втратила через блокування польського кордону

Балін зазначив, що блокування кордонів польськими перевізниками позначилося не тільки на економіці України, а й значних втрат зазнала економіка Польщі.

“Якщо казати глобально, то економіка України втратила понад мільярд євро. Ще більше втратила польська економіка. Я думаю, що сьогодні з такими ризиками ми втрачаємо стратегічне партнерство, через те, що сьогодні наші експортери не можуть укласти угоду зі своїми клієнтами, зокрема, в Євросоюзі. І ті, своєю чергою, через складнощі логістики шукають аналогічні товари в інших державах, зокрема і в Польщі”, – сказав Балін.

Він також додав, що Асоціація міжнародних автоперевізників працює з юристами задля того, щоб вирішити питання блокування польськими страйкарями українського кордону.

“Сподіваюсь звісно, що міністри ( йдеться про віцепрем’єр-міністра — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова та міністра інфраструктури Польщі Даріуша Климчака — ред.) домовляться. У нас єдиний варіант: юристи продовжують працювати над тим, щоб в юридичний спосіб розблокувати кордон, як нам це вже вдалося минулого тижня”, — сказав віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників.

За його словами, українські перевізники мають готуватися до того, щоб перелаштовувати свої логістичні маршрути через інші країни, адже українсько-польський кордон може бути заблокованим надовго.

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