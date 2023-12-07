Скільки українців насильно утримують в РФ – Дмитро Лубінець

У полоні росіян перебувають 28 тисяч цивільних українців. Такі дії свідчать про сплановану систему придушення опору і волі. Про це на міжнародній конференції “Свобода або страх” заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає НСН.

Скільки українців насильно утримують в РФ

Як зазначає Лубінець, також офіційно підтверджена депортація 19 540 українських дітей.

“Якщо ми будемо повертати по одній дитині щодня, то нам треба 55 років. І це на тлі того, що РФ щодня продовжує депортувати все нові й нові групи українських дітей з території нашої держави”, – сказав він.

Він зазначив, що влада має багато ініціатив щодо повернення дітей, але мало інструментів, щоб забрати всіх депортованих.

Депортація цивільних українців у РФ

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджували Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Київ заявляє, що близько 20 тисяч неповнолітніх було вивезено з України до росії або на контрольовану Росією територію без згоди сім’ї чи опікунів. Він називає це військовим злочином, який відповідає визначенню геноциду, даному у договорі ООН.

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