Скільки чоловіків призовного віку виїхали за кордон і не повернулися — Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров заявив у відомстві, скільки українських чоловіків призовного віку після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон і не повернулися. Про це посадовець розповів проєкту Суспільного “Ремовська Інтерв’ю”, передає НСН.

Скільки чоловіків призовного віку виїхали за кордон і не повернулися

“Останні півтора місяця ми консолідували всі бази даних. Тобто бачимо, скільки у нас в Україні, скільки за кордоном, перевіряємо це разом з МЗС, тобто у нас є така інформація”, — сказав Умєров.

Міністр вважає, що “людей, які хочуть служити своїй нації, набагато більше, ніж тих, які хочуть уникнути цього”.

“Це моє завдання — зробити все можливе і неможливе у правових рамках, аби долучити до захисту країни необхідну кількість людей”, — продовжив посадовець.

Умєров пояснив: “По-перше, ми закликаємо цих людей пройти облік. По-друге, після обліку, пропонуємо їм різні опції — рекрутинг, де можна обрати спеціальність”.

Міністр підкреслив, що фокус робитиметься не на те, як покарати людину, а як надати можливості, щоб у військовослужбовця всі питання щодо безпеки були зняті — це є метою оборонного відомства.

Посадовець додав, що те, які категорії обмежень будуть запроваджені — це “вже колективні рішення, і пропустить це Верховна рада чи ні, буде залежати від голосування”.

“Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче взяти участь в тому, щоб боронити свою країну”, — додав Умєров.

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