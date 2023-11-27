Взимку енергетики радять українців дотримуватись певних правил, щоб не перевантажувати енергосистему в години пік. Це допоможе запобігти відключенням світла. Про це заявив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко, передає НСН.

Що робити українцям, щоб запобігти відключенням світла

Пікові години споживання електроенергії по всій країні взимку є такими ж, як і попередні роки — приблизно з 19:00 до 22:00.

“У цей час при дуже великих морозах можливий деякий дефіцит, який балансується за допомогою імпорту та інших певних засобів”, — розповів Сергій Коваленко.

Тож пан Сергій просить українців виконувати лише одне просте прохання.

“У цей час не вмикати все, що ви можете не вмикати, починаючи з освітлення. І в першу чергу я всіх дуже прошу — усі пральні роботи, бойлер і таке інше розносити в часі: або вдень, або вночі”, — радить гендиректор Yasno.

Дотримання цього правила допоможе згладити пік і зменшити піковий дефіцит, який може відбуватись саме в такі вечірні години.

Що робити українцям, щоб запобігти відключенням світла – YASNO

Раніше ми писали: Коли вщухне негода в Україні та коли чекати на інший потужний циклон (відео)