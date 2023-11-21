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Кримінал

СБУ викрила 3 нові схеми для ухилянтів: деталі (фото)

3 нові схеми для ухилянтів
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Служба безпеки України викрила ще три схеми виїзду за кордон для громадян, які ухиляються від військової служби в Україні. Серед затриманих – колишній страховий агент, який продавав “меддовідки”. Про це повідомила пресслужба СБУ, передає НСН.

СБУ викрила 3 нові схеми для ухилянтів

Схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон військовозобов’язаних силовики заблокували в Одеській, Черкаській та Львівській областях.

Зазначається, що фігуранти продавали ухилянтам фіктивні документи для виїзду за межі України під виглядом “важкохворих” або перевізників зарубіжної допомоги.

3 нові схеми для ухилянтів

3 нові схеми для ухилянтів

Такі “послуги” коштували до 10 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості втечі від призову.

Так, у Черкасах СБУ затримала 40-річного колишнього страхового агента, який пропонував своїм військовозобов’язаним клієнтам вирішити питання про непридатність до служби за станом здоров’я.

Ділка зловили “на гарячому”, а потім з’ясувалося, що раніше він уже був засуджений за підкуп посадовців. Наразі йому загрожує ще один термін ув’язнення.

В Одесі правоохоронці затримали трьох осіб, що пропонували потенційним призовникам ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних медичних висновків про “погане здоров’я”.

При цьому ухилянтам не потрібно було проходити ВЛК, а готовий пакет документів “про списання” з військової служби вони отримували за допомогою пошти.

Крім того, у Львівській області викрито 25-річного мешканця Трускавця, який за кошти обіцяв посприяти потенційним призовникам виїхати за кордон у якості псевдоволонтерів.

3 нові схеми для ухилянтів

3 нові схеми для ухилянтів

За всіма вказаними фактами наразі тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше ми писали: Шахраї стали нахабнішими: нові схеми обману українців

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