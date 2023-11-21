СБУ викрила 3 нові схеми для ухилянтів: деталі (фото)

Служба безпеки України викрила ще три схеми виїзду за кордон для громадян, які ухиляються від військової служби в Україні. Серед затриманих – колишній страховий агент, який продавав “меддовідки”. Про це повідомила пресслужба СБУ, передає НСН.

СБУ викрила 3 нові схеми для ухилянтів

Схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон військовозобов’язаних силовики заблокували в Одеській, Черкаській та Львівській областях.

Зазначається, що фігуранти продавали ухилянтам фіктивні документи для виїзду за межі України під виглядом “важкохворих” або перевізників зарубіжної допомоги.

Такі “послуги” коштували до 10 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості втечі від призову.

Так, у Черкасах СБУ затримала 40-річного колишнього страхового агента, який пропонував своїм військовозобов’язаним клієнтам вирішити питання про непридатність до служби за станом здоров’я.

Ділка зловили “на гарячому”, а потім з’ясувалося, що раніше він уже був засуджений за підкуп посадовців. Наразі йому загрожує ще один термін ув’язнення.

В Одесі правоохоронці затримали трьох осіб, що пропонували потенційним призовникам ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних медичних висновків про “погане здоров’я”.

При цьому ухилянтам не потрібно було проходити ВЛК, а готовий пакет документів “про списання” з військової служби вони отримували за допомогою пошти.

Крім того, у Львівській області викрито 25-річного мешканця Трускавця, який за кошти обіцяв посприяти потенційним призовникам виїхати за кордон у якості псевдоволонтерів.

За всіма вказаними фактами наразі тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше ми писали: Шахраї стали нахабнішими: нові схеми обману українців