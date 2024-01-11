Росіянин намагався відбитися від українського дрона лопатою, але план не вдався (відео)

Українські військовослужбовці продовжують знищувати російських окупантів на полі бою за допомогою FPV-дронів. Загарбники намагаються всіма силами відбитися від БПЛА і використовують для цього лопати.

Проте лопата не допомогла терористу, і його ліквідували в окопі. Відповідне відео у Telegram-каналі опублікував журналіст Юрій Бутусов, передає НСН.

Росіянин намагався відбитися від українського дрона лопатою, але план не вдався

Окупанта, який намагався сховатись у окопі, виявили за допомогою дрона. Український БПЛА облетів загарбника з іншого боку та знищив його.

При цьому окупант намагався збити дрон за кілька метрів від себе за допомогою лопати.

“Відразу пригадати складно, але швидше за все збивати лопатами дрони російські солдати ще не пробували”, – написав Бутусов.

У коментарях до посту користувачі соцмережі нагадали, що раніше російські військові вже намагалися відбиватися від БПЛА автоматами та ціпками.

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