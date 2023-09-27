Росіяни створюють фейкові ВНЗ, але ніхто не хоче туди вступати – подробиці

Росіяни, обіцяючи підвищенні стипендії, відправляють сиріт до навчальних закладів. Також вони не можуть знайти “вчителів” до своїх осередків пропаганди на тимчасово окупованих територіях. Про це пише Главком, предає НСН.

Росіяни створюють фейкові ВНЗ, але ніхто не хоче туди вступати

Наразі значна частина “вчителів” – це гастролери з рф, зокрема студенти педагогічних ВНЗ рф. Більшість місцевих вчителів відмовилась від співпраці з ворогом й залишила регіон.

Щоб покрити наявний дефіцит, росіяни створили на тимчасово окупованих територіях чотири фейкових педагогічних виші: Херсонський, Азовський (у Бердянську), Донецький та Луганський. Там нашвидкуруч навчають тих, хто погодився промивати мізки школярам-українцям.

Проте кількість студентів мала, тому окупанти почали відправляти в ці навчальні заклади сиріт, які закінчили інтернати й переважно не можуть вільно обирати майбутнє. Від них не вимагають вступних іспитів, натомість обіцяють повний соціальний пакет і підвищені стипендії.

Центр національного спротиву застерігає, що школи на ТОТ діють як осередки пропаганди, де дітям промивають мізки. Завдання росіян – дезорієнтувати українських дітей і зробити їх жертвами маніпуляцій.

Відтак роль батьків у вихованні зростає. Просимо батьків більше часу працювати з дітьми й не дати росіянам знищити самоідентифікацію дітей. Нагадаємо, що на сайті ЦНС є розділ щодо боротьби з ворожою пропагандою.

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