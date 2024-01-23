Росіяни застосували комбіновану атаку по Києву: яка була мета

Вранці у вівторок, 23 січня, росіяни під час масштабної ракетної атаки завдали комбінованого удару по Києву. Спочатку були запущені крилаті ракети, а потім балістичні. Передає НСН.

Росіяни застосували комбіновану атаку по Києву

“Столиця сьогодні була атакована комбінованим ударом. Тобто спочатку було запущено крилатих ракет Х-101, Х-555 з району Каспійського моря. А потім, ймовірно, була балістика. Швидше за все, це були “Іскандери”, – розповів спікер КМВА Михайло Шаманов в ефірі телемарафону.

У КМВА уточнили, що “Іскандери” вдарили у той момент, коли крилаті ракети ще перебували у повітрі.

“Спочатку ворог запустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Саратовської області. Ці ракети заходили до столиці двома хвилями. Коли вони безпосередньо знаходилися в повітряному просторі Києва, ворог запустив по столиці балістичні ракети наземного базування”, — заявили в адміністрації.

Тактика, застосована росіянами, ймовірно, була в тому, щоб розкрити позиції української ППО крилатими ракетами. А потім вдарити по них балістикою.

Заступник голови КДВА Микола Поворозник повідомив, що, за попередніми даними, на Київ летіло близько 20 ракет. Усі вони були вражені засобами ППО, але падіння уламків призвели до руйнувань. Вони падали практично по всій столиці — у Святошинському, Солом’янському, Печерському, Дарницькому районах.

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