Росіяни за рік не змогли окупувати жодного села в Україні – Зеленський

Російські загарбники протягом 2023 року не змогли окупувати жодного українського села. Водночас українські захисники за цей час вже звільнили 50% захоплених росією територій. Тому важливо продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з ворогом.

Про це в інтерв’ю американському телеканалу Fox News повідомив президент України Володимир Зеленський, передає НСН.

Росіяни за рік не змогли окупувати жодного села в Україні

“Найголовніше треба зрозуміти, що росія за цей рік не окупувала жодного українського села”, – наголосив очільник держави.

Зеленський додав, що наразі Україна має лише одного ворога – російського диктатора володимира путіна. Український лідер зауважив, що для України дуже важлива підтримка партнерів, тому не варто гаяти часу в цьому питанні.

“Ми дійсно захищаємо демократію, ми дійсно захищаємо свободу. Ми показали справжній успіх у Чорному морі: це дійсно була дуже складна операція. Ми зараз створили зерновий коридор. Росія не має впливу на нього. Ми знищили більшу частину російського флоту, який знаходився в наших водах і поблизу нашого тимчасово окупованого Криму. Це величезний результат”, – заявив Зеленський.

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