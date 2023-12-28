Росія за осінь вивезла з України 10 тис. дітей на “оздоровлення”, їх піддають пропаганді – ЦНС

Країна-агресор росія лише за осінь спромоглася вивезти 10 тисяч українських дітей “на оздоровлення”. Їх доправляють до дитячих таборів, де насаджують наративи російської пропаганди.

До того ж після таких “санаторіїв” дітей часто не повертають назад офіційним опікунам. Про це повідомляє Центр національного спротив, передає НСН.

Росія за осінь вивезла з України 10 тис. дітей на “оздоровлення”, їх піддають пропаганді

З кожного регіону окупанти планували вивезти по 2,5 тисячі дітей. Направлення на “оздоровлення” видають лікарі, яких завезли з росії.

Жахливою трагедією стала смерть дитини у поїзді Тюмень-Адлер, яка поверталась з програми “оздоровлення”. Усіх дітей перевозили в небезпечних умовах, а перед цим вони були вакциновані російською вакциною від грипу. Це призвело до того, що понад 100 дітей потрапили до лікарні.

У Центрі національного спротиву наголосили, що всі причетні до вивезення українських дітей і ті, хто здійснює політику зміни їх самоідентифікації, що є формою геноциду, понесуть відповідальність за свої дії.

Раніше повідомлялося, що загарбники на тимчасово окупованих територіях продовжують здійснювати терор над українськими дітьми та вивозять їх у росію. Так, сотні дітей із Запорізької області було незаконно вивезено та передано в опіку російським громадянам. Крім того, тисячі українських дітей вивозять у спеціальні табори, де їх вчать “правильно родіну любити”.

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