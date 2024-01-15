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Війна

РФ готує десантників для висадки в українському тилу – Гуменюк

РФ готує десантників

Інститут вивчення війни (ISW) публікує інформацію про те, що РФ готує бригади для висадки десанту в українському тилу, найімовірніше, на півдні. Однак наразі такі дії окупантів неможливі та можуть бути повністю нищівними для них.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає НСН.

РФ готує десантників для висадки в українському тилу

За її словами, будь-які підготовки десантних військ можуть бути лише для відволікання від основних напрямків бойових зіткнень.

“Ми спостерігали незвичну активність великих десантних кораблів у Чорному морі і дійсно вони були виведені в акваторію для проведення бойових злагоджень. Однак ці кораблі давно не використовувалися для військових цілей”, — сказала військова.

Десантні кораблі забезпечують логістику

Крім того, Гуменюк наголосила, що ВДК у Росії зараз працюють саме на логістику у Криму.

“Ми можемо сказати, що це також є елементом гібридної війни, коли будь-яку дію РФ треба розбирати детально”, — додала речниця “Півдня”.

Раніше ми писали: Мінус два літаки і майже 1000 окупантів: ситуація на фронті 15 січня

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