Прикордонники за одне полювання приземлили три ворожі FPV-дрони (фото)

На Запорізькому напрямку прикордонники на псевдо «Одеса» та «Бодян» влаштували справжнє полювання за ворожими коптерами та посадили три нашпиговані вибухівкою FPV-дрони. Про це повідомляє Обозреватель, передає НСН.

Прикордонники за одне полювання приземлили три ворожі FPV-дрони

Літальні апарати, які несли на собі вибухівку, воїни ДПСУ приземлили за допомогою антидронової рушниці та стрілецької зброї.

Пресслужба розповіла, що ворожі безпілотники намагалися атакувати позиції захисників країни.

Що таке FPV-дрони?

FPV-дрони на війні – це маленькі, швидкі й дешеві безпілотники з корисним навантаженням, які передають відео в режимі реального часу, що забезпечує first person view – вид від першої особи. Вони несуть на собі вибухівку й таким чином перетворюються на дрони-камікадзе. Найчастіше використовуються для ударів по техніці противника, бліндажах та ін.

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