Попит на яйця в магазинах зростає: чи є загроза дефіциту, як у РФ

Окрім птахофабрик, в Україні функціонує багато дрібних і середніх фермерів. Тому ситуація з яєчним дефіцитом, який недавно охопив росію, в нашій країні не повториться.

Таку думку висловив член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, нардеп з фракції “Слуга народу” Дмитро Соломчук. Озвучив політик її в коментарі “Телеграфу”, передає НСН.

Попит на яйця в магазинах зростає

“Як пам’ятаєте, рік тому росія цілеспрямовано знищила найбільшу в Європі птахофабрику у Чорнобаївці. У нас тоді теж був перебій і зростали ціни протягом трьох-чотирьох місяців. Але в Україні багато дрібних і середніх фермерів, а в РФ — холдинги…. У нас же багато фермерів, які включились в процес: хтось завів тисячу голів, хтось 5 тисяч, хтось 10-20 тисяч, і з яйцями у нас ситуація більш-менш стабілізувалася”, — пояснив він.

Дмитро Соломчук пояснив, що в РФ така ситуація з яйцями склалася, тому що влада не хотіли займатися розвитком цієї галузі і країна повністю залежна від імпорту.

“Там десять холдингів на всю країну, і всі вони підпорядковуються путіну. ….У них власних (потужностей для насичення внутрішнього ринку. — Авт.) нема, і тому ціни там виросли”, — додав нардеп.

Нагадаємо, що на початку грудня у росії різко підстрибнули ціни на курячі яйця. Влада РФ намагається знайти спосіб збільшити виробництво курей та яєць, а російські економісти пов’язують подію з перевищенням попиту над пропозицією. Глава Кремля путін заявив, що це питання винесена на державний рівень.

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