Понад 60 тонн неякісних продуктів для ЗСУ намагались поставити в Україну – подробиці

Міністерство оборони України протягом вересня не допустило поставку понад 60 тонн неякісних продуктів для ЗСУ. Про це повідомляється у Telegram-каналі Міністерства, передає НСН.

Понад 60 тонн неякісних продуктів для ЗСУ намагались поставити в Україну

Відомо, що фахівці Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, яке підпорядковується Центральному управлінню контролю якості, провели понад сто перевірок та оглянули близько 2 тисяч тонн продуктів.

Зазначається, що в основному серед неякісної їжі для військових були м’ясні та м’ясо-рослинні консерви. Серед найпоширеніших порушень постачальників були:

невідповідність вимогам Державних стандартів України (ДСТУ) та технічним умовам виробника (ТУ),

відсутність якісних документів на продукти (якісні посвідчення, декларація виробника),

порушення маркування або його відсутність,

протермінована продукція

порушення умов зберігання.

“Продукція, яка має хоча б одне з перелічених порушень, згідно із законодавством України, вважається небезпечною. Під час перевірок всі зафіксовані порушення обов’язково мають посилання на нормативно-правову базу”, – підкреслили у повідомленні.

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