Понад 60 тонн неякісних продуктів для ЗСУ намагались поставити в Україну – подробиці

Міністерство оборони України протягом вересня не допустило поставку понад 60 тонн неякісних продуктів для ЗСУ. Про це повідомляється у Telegram-каналі Міністерства, передає НСН.
Понад 60 тонн неякісних продуктів для ЗСУ намагались поставити в Україну
Відомо, що фахівці Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, яке підпорядковується Центральному управлінню контролю якості, провели понад сто перевірок та оглянули близько 2 тисяч тонн продуктів.
Зазначається, що в основному серед неякісної їжі для військових були м’ясні та м’ясо-рослинні консерви. Серед найпоширеніших порушень постачальників були:
- невідповідність вимогам Державних стандартів України (ДСТУ) та технічним умовам виробника (ТУ),
- відсутність якісних документів на продукти (якісні посвідчення, декларація виробника),
- порушення маркування або його відсутність,
- протермінована продукція
- порушення умов зберігання.
“Продукція, яка має хоча б одне з перелічених порушень, згідно із законодавством України, вважається небезпечною. Під час перевірок всі зафіксовані порушення обов’язково мають посилання на нормативно-правову базу”, – підкреслили у повідомленні.
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