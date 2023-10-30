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Польсько-український кордон незабаром можуть перекрити: причина

Польсько-український кордон
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Польсько-український кордон до кінця цього року можуть перекрити. У листопаді польські перевізники хочуть влаштувати страйк і перекрити всі в’їзди з України. Про це повідомляє УкрАвтопром, передає НСН.

Польсько-український кордон незабаром можуть перекрити

“Якщо раніше вони обмежувалися одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України. Акція планується на два місяці”, — йдеться у повідомленні.

Перші збори узгоджені з місцевою владою. Вони відбудуться 3 листопада о 10:00 поблизу пункту пропуску Корчова. Причина, через яку польські перевізники хочуть зробити страйк — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Так, перевізники виставляють такі вимоги:

  • повернути українським перевізникам дозволи;
  • посилити для іноземних перевізників правила перевезень ЄКМТ;
  • окрему чергу на всіх межах для порожніх фур;
  • окрему чергу в Е-черзі для авто на номерах ЄС;
  • отримати доступ до системи “Шлях”;
  • унеможливити реєстрацію компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС.

Раніше ми писали: Податки і пільги: зміни в Німеччині з листопада 2023 року

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