Польсько-український кордон незабаром можуть перекрити: причина

Польсько-український кордон до кінця цього року можуть перекрити. У листопаді польські перевізники хочуть влаштувати страйк і перекрити всі в’їзди з України. Про це повідомляє УкрАвтопром, передає НСН.
Польсько-український кордон незабаром можуть перекрити
“Якщо раніше вони обмежувалися одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України. Акція планується на два місяці”, — йдеться у повідомленні.
Перші збори узгоджені з місцевою владою. Вони відбудуться 3 листопада о 10:00 поблизу пункту пропуску Корчова. Причина, через яку польські перевізники хочуть зробити страйк — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.
Так, перевізники виставляють такі вимоги:
- повернути українським перевізникам дозволи;
- посилити для іноземних перевізників правила перевезень ЄКМТ;
- окрему чергу на всіх межах для порожніх фур;
- окрему чергу в Е-черзі для авто на номерах ЄС;
- отримати доступ до системи “Шлях”;
- унеможливити реєстрацію компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС.
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