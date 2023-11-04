Подружжя медиків передало 70 реанімобілів та допомогу на мільйони євро медзакладам (фото)

70 реанімобілів та допомогу на мільйони євро медзакладам у прифронтових територіях передало подружжя медиків. Про це пише Телеграф, передає НСН.

Подружжя медиків передало 70 реанімобілів та допомогу на мільйони євро медзакладам

Засновник і голова правління Благодійного фонду “Милосердя та Здоров’я” відомий онкохірург, медичний директор зі стратегічного розвитку Національного інституту раку Олександр Яцина разом із дружиною, лікаркою-гінекологом Катериною організував масштабну гуманітарну місію в прифронтові райони, щоб допомогти військовим, бойовим лікарям та медзакладам на прифронтових територіях, які надають медичні послуги тисячам українців, що не полишили свої домівки.

Днями Олександр та Катерина рушили з Києва до Запоріжжя, аби особисто доправити два реанімобілі, укомплектовані надсучасним медичним обладнанням (апаратом штучної вентиляції легень, ношами, дефібрилятором, кисневими балонами, новітніми антибіотиками тощо) до Марганцю та Курахівської міської лікарні.

“Ми передаємо два реанімобілі, а також будемо розвозити медикаменти та медичне устаткування по медичних закладах Донецької області”, — розповів Олександр Яцина.

За його словами, вартість кожної такої автівки близько 40-55 тисяч євро. При цьому фонд “Милосердя та Здоров’я” передав вже понад 70 нових реанімобілів у медичні заклади України та медичні підрозділи ЗСУ, а також понад 10 автівок-рефрижераторів для програми “На щиті” і 9 автівок для перевезення людей з інвалідністю для соціальних служб. Зокрема, до військових частин і шпиталів у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Житомирській, Одеській та Чернігівській областей.

“Всі автомобілі йдуть на схід країни в місця, де найбільш їх потребують. Немає нічого важливішого за людські життя. І кожне врятоване життя варте й усіх ризиків, й усіх зусиль”, — каже Олександр Яцина.

У Марганці, куди подружжя медиків доправляють реанімобіль продовжують залишатись майже 35 тисяч містян, які з літа живуть без води під щоденними обстрілами. Окупанти нещадно гатять по місту з окупованого Енергодара.

“Так, це ризик, але і в Марганці, і в Кураховому тисячі людей, які потребують нашої допомоги. Лікарям потрібне обладнання, щоб надавати медичну допомогу, і звісно потрібні медикаменти, які більшість людей, шо залишились у місті, просто не можуть собі купити”, — розповідає Катерина Яцина.

Тендітна лікарка разом із чоловіком продовжують їздити в міста та містечка, які розташовані буквально за кілька кілометрів від лінії зіткнення, щоб надати допомогу, яка зараз там найпотрібніша.

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