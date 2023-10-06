У п’ятницю, 6 жовтня, найбільші автозаправні станції на паливному ринку підвищили ціни. Протягом доби найбільше зросла середня вартість бензинів та дизельного пального. Про це повідомляють Новини Live, передає НСН.

Подорожчання бензину та дизелю: ціни на АЗС станом на 6 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 6 жовтня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:

A-95+ — 58,27 грн/л;

А-95 — 55,32 грн/л;

А-92 — 53,22 грн/л;

дизельне пальне — 55,35 грн/л;

скраплений газ — 25,73 грн/л.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 6 жовтня

6 жовтня бензин марок “Євро-95” та А-95 найдорожче реалізують на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

Найнижча вартість на А-95+ на Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС “Авантаж7” — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче продає мережа “Паралель” — 57,49 грн/л, найдешевше на АЗС “Маркет” — 50,49 грн/л.

Дизель продають на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз коштує 25,90 грн/л, на KLO — 26,29 грн/л.

Раніше ми писали: Скоро зима – чи можливі відключення світла на кілька днів через атаки РФ