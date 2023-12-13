Росіяни активізували наступальні дії: експерт пояснив, як з цим пов’язана зима

Російські окупанти активізували свої наступальні дії. Це пов’язано із зимовим періодом. Саме за таким сценарієм російські війська діяли й минулого року. Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов, передає НСН.

Росіяни активізували наступальні дії

За його словами, влітку росіяни займалися здебільшого тим, що відбивали наступ українських військових. Водночас вони накопичували сили для своїх атак. ЗСУ щодня зараз знищують від 600 до 1300 окупантів.

Станом на зараз, угруповання РФ в нашій державі становить близько 450 тисяч особового складу. Сюди варто додати ще 30 тисяч росгвардійців, які також перебувають на окупованих територіях.

Проте кілька місяців тому йшлося про цифру у 400 тисяч.

“Збільшення є. Кратна перевага в чисельності на полії бою вимагає від ворога реалізовувати місію щодо територіальних здобутків. Але навряд чи вони будуть спроможні з такою чисельністю здійснити свої плани. Хоча бої будуть запеклі”, – сказав Владислав Селезньов.

Українські військові ж потребують артилерійських снарядів, систем та боєприпасів. Тоді справи в окупантів будуть дуже кепськими. Якщо ні – то доведеться посилено відбивати атаки ворога, як це було раніше.

“Якщо не вистачатиме, то українська армія піде в стратегічну оборону. Будуть посилювати розбудову різних інженерних споруд, щоб з їх допомогою відбивати ворожі атаки”, – наголосив Селезньов.

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