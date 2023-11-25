Низка соцвиплат зросте у 2024 році: хто отримуватиме більше

У 2024 році зросте прожитковий мінімум та всі прив’язані до нього соціальні виплати, що передбачено проєктом державного бюджету на наступний рік. Передає НСН.

Низка соцвиплат зросте у 2024 році

Прожитковий мінімум на особу з 1 січня 2024 року становитиме 2 920 грн.

Пенсії

Мінімальна пенсія зросте з 2093 грн до 2361 гривень. Порівняно з 2023 роком, вона збільшиться на 268 грн. Середня пенсія збільшиться з 5311 грн до 6000 грн.

Декретні виплати

Для жінок, які не працюють та не перебувають на обліку в Центрі зайнятості, сума декретних виплат становить 25% від розміру прожиткового мінімуму. Таким чином, наступного року мінімальний розмір цієї допомоги збільшиться з 647 до 757 гривень на місяць.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку

До 6 років:

6 407,5 грн;

8 970,5 грн — якщо дитина з інвалідністю;

Від 6 до 18 років:

7 990 грн;

11 186 грн — якщо дитина з інвалідністю.

Допомога тим, хто доглядає хвору дитину

до 6 років — 5 126 грн;

від 6 до 18 років — 6 392 грн.

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Розмір становить різницю між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї у розрахунку на одну особу за останні пів року. З 1 січня 2024 року максимальний розмір такої допомоги становитиме:

для дітей до 6 років – 1 281,5 грн;

після 6 років — 1598 грн.

Допомога малозабезпеченим сім’ям

для працездатних осіб (45% прожиткового мінімуму для працездатних осіб) – 1 362,6 грн;

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю (100% відповідного прожиткового мінімуму) – 2 361 грн;

для дітей – 130% (до 6 років – 3 331,9 грн, з 6 до 18 років – 4 154,8 грн, з 18 до 23 років (за умови навчання) – 3 936,4 грн).

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