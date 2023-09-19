Населення України в 2033 році становитиме 35 мільйонів – Лібанова

За оптимістичними прогнозами Інституту демографії та соціальних досліджень, через 10 років в межах кордонів 1991 року населення України становитиме близько 35 мільйонів. Про це повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Елла Лібанова під час круглого столу в Укрінформі «Візія-2033», передає НСН.

Населення України в 2033 році становитиме 35 мільйонів

«Давайте забудемо про те, що у нас було 52 млн українців. 52 млн не буде ніколи. За найбільш оптимістичним варіантом, у 2033 році нас буде 35 млн, я говорю про Україну в кордонах 1991 року. Тобто в будь-якому випадку – повернемо ми всіх наших мігрантів, залучимо мігрантів з інших країн – скорочення населення України все одно буде. Давайте з цього виходити», – сказала Лібанова.

Вона зазначила, що кількість українців, які нещодавно отримали статус біженця або тимчасовий захист закордоном, збільшується повільніше, ніж торік. Однак демограф виділила й іншу негативну тенденцію.

«Від початку 2023 року зменшується чисельність і питома вага трудових українських втікачів від війни у Польщі. Вони їдуть далі – до Німеччини, до Чехії, до Нідерландів, до різних країн, але їдуть далі. Досвід, який ми маємо, говорить про те, що чим більшою є відстань між Україною і тією країною, де перебувають наші люди, тим меншою є ймовірність того, що вони повернуться», – зазначила науковиця.

На її думку, головне завдання уряду зараз – вжити заходів, щоб мотивувати українців повертатися.

«Ми не можемо нічого протиставити міграційному відпливу населення. Проте ми маємо ініціювати і мотивувати людей повертатися. Ми маємо протидіяти переходу тимчасової міграції в стаціонарну. Нема нічого поганого в тому, що люди попрацюють деінде – трудова міграція є частиною глобалізації. Але хай повертаються. Це дуже важливе завдання, яке ми маємо усвідомити і ставити перед собою як держава», – підкреслила експерт.

Як повідомлялося раніше, переїзд українських біженців з Польщі до Німеччини є новою тенденцією, яка спонукала польську владу дослідити причини цього явища. Серед причин міграції українських біженців до ФРН голова правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус, спираючись на дані дослідження, назвав наявність друзів у Німеччині, які вже влаштувалися там і допомагають знайомим зробити цей крок, а також вищу заробітну плату, вищі соціальні виплати для біженців та кращі медичні послуги, ніж у Польщі.

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