Найважча частина зими для України попереду – ГУР

Найважча частина зими попереду – Україні потрібно більше підтримки. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Передає НСН.

Найважча частина зими для України попереду

“Росія зберігає певні можливості з виробництва різних видів озброєння. Це серйозний виклик для українських сил безпеки і оборони і для проукраїнської коаліції. Нам потрібно більше підтримки. Найважча частина зими попереду. Це означає необхідність посилення для України систем ППО”, – наголосив Юсов.

Він зауважив, що у росії також залишається велика кількість старого радянського озброєння, у тому числі бронетехніки, але, за його словами, не все з цього швидко підлягає розконсервації, відновленню і модернізації.

Представник ГУР зазначив, що РФ може відновлювати кількість озброєння і робить це, але не в тих обсягах, у яких би хотіла.

За його словами, на сьогодні в агресора запаси ракетних озброєнь значно нижчі, ніж торік і на початку повномасштабного вторгнення, але вони є.

Юсов поінформував, що загроза для української цивільної, енергетичної інфраструктури зберігається, у тому числі ворог застосовує комбіновані удари – коли одночасно використовуються і ракетні удари, і безпілотники.

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