Міноборони створило анонімний бот для скарг і пропозицій: деталі – Умєров

Міністерство оборони України створило анонімний бот, в якому можна залишити свої скарги та пропозиції. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров у своєму Telegram-каналі, передає НСН.

Міноборони створило анонімний бот для скарг і пропозицій

“Міністерство оборони останнім часом отримало багато повідомлень із проханням відкрити анонімний бот зворотного зв’язку для скарг і пропозицій від громадян України та інших осіб”, – повідомив він.

За його словами, бот @rustem_umerov_bot реалізує законні права українців.

“Ваші повідомлення надійдуть оперативному черговому зі зв’язків з громадськістю МО України, після чого вам дадуть відповідь”, – додав міністр.

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