Міноборони через пошкодження пакування вилучає частину сухпайків: деталі

Міністерство оборони України вилучає частину сухпайків, поставлених у 2022 році. Про це повідомила пресслужбла Міноборони, передає НСН.

Міноборони через пошкодження пакування вилучає частину сухпайків

«Міноборони вилучає частину сухпайків, поставлених у 2022-му році. Зараз їх зберігають на складах Збройних сил. У частині наборів пошкоджене пакування з джемом – попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов. Набори заборонені для видачі», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що найближчим часом Командування сил логістики отримає нову партію сухпайків.

«Зіпсовані набори закупив Департамент ресурсних закупівель у 2022-му році – без контролю якості. Зараз цей департамент перебуває в процесі ліквідації», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до сфери відповідальності Департаменту ресурсного забезпечення входили всі рішення щодо закупівель міністерства: визначення кількості, вартості та процедури закупівлі.

«Це створювало корупційні ризики. Щоб уникнути їх у подальшій роботі, функції департаменту були розподілені між різними підрозділами: Департаментом політики закупівель, «Агенцією закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу»), Департаментом планування», – сказано в повідомленні.

Керівник, який здійснював підписання договорів постачання сухпайків, наразі фігурує у кримінальному провадженні, зокрема за іншими звинуваченнями, зазначили в Міноборони.

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