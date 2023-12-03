Марія Степанівна Сибаль із міста Сокаль Червоноградського району Львівської області передала волонтерам 100 гривень на потреби армії.

Про те, як матір Героя допомагає наближати перемогу, розповіла пресслужба Червоноградської районної державної адміністрації у Facebook. Передає НСН.

Матір загиблого воїна з Львівщини пожертвувала на ЗСУ 100 тисяч гривень

Син українки, сержант Віктор Сибаль, служив гранатометником у 24-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ (військова частина А0998). Був призваний на військову службу 3 червня. Його не стало 5 грудня 2022 року через російський обстріл.

Вдома Віктора живим не дочекалися матір та цивільна дружина.

Завдяки пожертві Марії Степанівни для захисників України придбали бус, який уже знаходиться на фронті.

“Низький уклін матері загиблого Героя. Дякую вам, дорогі волонтери, за невпинну допомогу війську. Вічна та світла пам’ять Віктору”, – написали представники райадміністрації.

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