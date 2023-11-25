Якими будуть ціни на бензин та дизель: експерт порадував прогнозом

У зв’язку зі зниженням цін на нафту тренд на зниження цін на пальне в українських АЗС має позитивну динаміку. Про це повідомив експерт паливного ринку Сергій Куюн в інтерв’ю УНІАН, передає НСН.

Якими будуть ціни на бензин та дизель

“В цілому, тренд на зниження цін зараз дуже гарний. Тому що ціна на нафту впала з 95 доларів за барель у вересні до 80 доларів. Відповідно, закупівельна вартість знижується, і це дає можливість зниження ціни на “колонках””, – сказав експерт.

За його словами, процес зниження цін на бензин та дизель розпочався ще до періоду так званої “Чорної п’ятниці”. Так, минулого тижня одна з мереж знизила ціни на 3,5 гривні.

Експерт також відмітив, що не можна сказати впевнено, на скільки ціни будуть надалі падати в наступному році.

“Все буде залежати від того, чи втримається в грудні низька ціна на нафту. Немає в цьому впевненості, бо ніхто не прогнозував, що вона взагалі може знизитись. Всі прогнозували і 120, і 150 доларів за барель. А насправді маємо досить суттєве зниження”, – пояснив Сергій Куюн.

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