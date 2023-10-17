Яка сума збитків від підриву Каховської ГЕС – звіт

Експерти Кабінету Міністрів України та ООН оцінили, яка сума збитків від підриву Каховської ГЕС. Найбільшої прямої шкоди було завдано енергетичному та житловому секторам. Про це йдеться у звіті «Оцінка потреб після катастрофи на греблі Каховської ГЕС» (PDNA), який спільно підготували уряд України та ООН, передає НСН.

Яка сума збитків від підриву Каховської ГЕС

Згідно зі звітом, розмір прямої шкоди, завданої інфраструктурі та активам, становить 2,79 мільярда доларів, а загальний розмір збитків – понад 11 мільярдів доларів, причому тривалий вплив на довкілля є найбільшою проблемою. Найбільшої прямої шкоди завдано інфраструктурі та активам в енергетичному та житловому секторах – 1,26 мільярда доларів та 1,1 мільярда доларів відповідно. Підкреслюється, що збитки в зазначених секторах є критичними для довгострокової стабільності та відновлення.

Згідно з PDNA, за принципом «Відбудувати краще, ніж було», загальні потреби у відновленні та відбудові оцінюються у 5,04 мільярда доларів, з яких 1,82 мільярда знадобляться в найближчій/короткостроковій перспективі. У звіті пропонуються пропозиції щодо вирішення короткострокових потреб у 2023-24 роках, а також щодо задоволення потреб у відновленні та реконструкції в середньостроковій та довгостроковій перспективі, що охоплює наступні десять років до 2033 року.

Оцінка здійснювалась за міжнародно прийнятою методологією, однак її проведення на місцях було ускладнено через те, що значна частина постраждалої території перебуває під тимчасовим контролем рф.

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