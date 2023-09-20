Ціни на генератори у вересні: неймовірне подешевшання

Українці активно готуються до можливих блекаутів. Певна кількість людей купила генератори минулої осені та зими. Тоді вони були дуже дорогі. Зараз вони значно дешевші. Про це повідомляє PMG, передає НСН.

Скільки зараз коштує генератор

Щоб було зрозуміло, на скільки впали ціни від минулої зими, то візьмемо середній чек. Ціна на генератор у 2022 році після перших масованих ракетних ударів росії по енергетичній системі України та, як наслідок, тривалих відключення світла, підвищилась орієнтовно до 24-25 тисяч гривень. Зараз за аналогічний товар просять в межах 9-10 тисяч гривен.

Які зараз ціни на генератори

Найдешевші генератори — від 4 000 гривень. Вони підходять для заживлення не надто енергозатратних приладів.

Більш потужні коштують від 7 000 гривень. Вони вже підійдуть для того, щоб до них підключили холодильник та навіть бойлер.

Ще більш потужні генератори, на 5 кВт, коштують від 15 000 гривень. Відрізняються від попередніх більшим об’ємом паливного бака, що дає змогу довше працювати на одній заправці.

В діапазоні від 15 000 до 30 000 гривень можна обрати генератор потужністю від 6,5 кВт і вище. Його цілком вистачить, щоб задовольнити побутові потреби середньостатистичного споживача.

Раніше ми писали: В Україні розробили графіки відключення світла, які можуть запровадити вже з 1 жовтня