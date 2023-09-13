Фінансова допомога для УБД: Кабмін запустив нові грантові програми

Відтепер учасники бойових дій (УБД) та їхні дружини можуть подати заявку та отримати фінансову допомогу від держави на відкриття або розвиток власної справи. Про це повідомили у Криворізькій міській раді, передає НСН.

Фінансова допомога для УБД

За інформацією Криворізької міської ради, кошти допоможуть ветеранам та їхнім родинам розпочати або розширити власний бізнес, створити нові робочі місця для населення, інтегруватися в мирне життя та отримувати прибуток.

Гранти можуть бути використані на оплату оренди, закупівлю сировини, обладнання, витратних матеріалів, ліцензійного програмного забезпечення та замовлення реклами.

Учасники бойових дій або їхні партнери можуть подати заяву щодо отримання одного з грантів:

250 тисяч гривень — подати заяву можуть лише ветерани;

500 тисяч гривень — подати може чоловік або дружина учасника чи учасниці бойових дій;

1 мільйон гривень — подати заяву може ветеран, який є фізичною особою-підприємцем (ФОП) не менше ніж 3 роки

“При отриманні грантів на суму 500 тисяч грн та 1 мільйон грн програма єРобота покриває 70% від вартості проєкту, а решту 30% — сам отримувач. Також обов’язковою умовою є створення від 1 до 4 робочих місць залежно від типу гранту”, – сказано в повідомленні.

Рішення про надання гранту приймається Державним центром зайнятості після отримання інформації від банку, перевірки репутації та інформації, зазначеної в заяві, а також результатів співбесіди з отримувачем, проведеної регіональним центром зайнятості.

Кошти можна отримати в межах програми єРобота

Подати заяву на участь у програмі єРобота можна на порталі Дія. Для цього необхідно заповнити заяву і завантажити бізнес-план.

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