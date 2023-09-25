У цьому році в Україні вчителів очікують доплати і надбавки. Окрім посадових окладів (ставок заробітної плати) за виконання додаткових видів педагогічної роботи та іншої діяльності, а також за педагогічний стаж та престижність педагогічної праці виплачують додаткові гроші. Про це повідомляє “Pro Гроші“, передає НСН.

Вчителі в Україні можуть отримати доплати і надбавки у 2023 році – умови

Залежно від стажу вчителі можуть розраховувати на такі надбавки:

понад 3 роки – 10% ставки зарплати;

більше 10 років – 20%;

понад 20 років – 30%.

Вчителі також мають право на надбавку за престижність педагогічної праці. Розмір доплати не може перевищувати 30% від ставки заробітної плати. У разі успішного проходження сертифікації додатково виплачується 20% від ставки на період дії сертифікату.

Що стосується класного керівництва, то тут доплати варіюються в такому діапазоні:

у 1 – 4 класах – 20%;

у 5 – 11 класах – 25% посадового окладу.

Також є доплата за перевірку письмових робіт:

з математики – 15%;

з мови і літератури – 20%;

з іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення – 10%;

у 1 – 4 класах – 15% ставки.

Передбачено і такі доплати:

за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів – 10-40%;

за обслуговування комп’ютерної техніки у кабінетах інформатики – 10-15%.

Для тих педагогів, які є завідуючими навчального кабінету, лабораторії, спортивного залу чи майданчика доплачують від 10% до 15%. За роботу у іноземних класах – 20%, а якщо вони завідують кабінетами інформатики або майстернями – 15-20% від ставки.

Доплата за роботу в інклюзивних класах (групах) становить 20% від ставки заробітної плати за години роботи в цих класах.

Доплата за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів складає 10-40% від посадового окладу, залежно від кількості класів у ЗЗСО.

Доплата за обслуговування комп’ютерної техніки (для ЗО, у яких створені кабінети інформатики) становить 10-15% від ставки заробітної плати.

Підвищення посадових окладів також передбачене за роботу в певних типах закладів освіти, а також за педагогічні та інші звання. Зокрема надбавки виплачують за:

педагогічні звання “вчитель-методист”, “викладач-методист”, “вихователь-методист”, “майстер виробничого навчання I категорії” (15% від посадового окладу);

педагогічні звання “старший вчитель”, “старший викладач”, “старший вихователь”, “керівник гуртка – методист”, “педагог-організатор-методист”, “практичний психолог-методист”, “старший вожатий-методист”, “майстер виробничого навчання II категорії”(10% від посадового окладу).

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