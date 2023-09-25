У цьому році в Україні вчителів очікують доплати і надбавки. Окрім посадових окладів (ставок заробітної плати) за виконання додаткових видів педагогічної роботи та іншої діяльності, а також за педагогічний стаж та престижність педагогічної праці виплачують додаткові гроші. Про це повідомляє “Pro Гроші“, передає НСН.
Вчителі в Україні можуть отримати доплати і надбавки у 2023 році – умови
Залежно від стажу вчителі можуть розраховувати на такі надбавки:
- понад 3 роки – 10% ставки зарплати;
- більше 10 років – 20%;
- понад 20 років – 30%.
Вчителі також мають право на надбавку за престижність педагогічної праці. Розмір доплати не може перевищувати 30% від ставки заробітної плати. У разі успішного проходження сертифікації додатково виплачується 20% від ставки на період дії сертифікату.
Що стосується класного керівництва, то тут доплати варіюються в такому діапазоні:
- у 1 – 4 класах – 20%;
- у 5 – 11 класах – 25% посадового окладу.
Також є доплата за перевірку письмових робіт:
- з математики – 15%;
- з мови і літератури – 20%;
- з іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення – 10%;
- у 1 – 4 класах – 15% ставки.
Передбачено і такі доплати:
- за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів – 10-40%;
- за обслуговування комп’ютерної техніки у кабінетах інформатики – 10-15%.
Для тих педагогів, які є завідуючими навчального кабінету, лабораторії, спортивного залу чи майданчика доплачують від 10% до 15%. За роботу у іноземних класах – 20%, а якщо вони завідують кабінетами інформатики або майстернями – 15-20% від ставки.
Доплата за роботу в інклюзивних класах (групах) становить 20% від ставки заробітної плати за години роботи в цих класах.
Доплата за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів складає 10-40% від посадового окладу, залежно від кількості класів у ЗЗСО.
Доплата за обслуговування комп’ютерної техніки (для ЗО, у яких створені кабінети інформатики) становить 10-15% від ставки заробітної плати.
Підвищення посадових окладів також передбачене за роботу в певних типах закладів освіти, а також за педагогічні та інші звання. Зокрема надбавки виплачують за:
- педагогічні звання “вчитель-методист”, “викладач-методист”, “вихователь-методист”, “майстер виробничого навчання I категорії” (15% від посадового окладу);
- педагогічні звання “старший вчитель”, “старший викладач”, “старший вихователь”, “керівник гуртка – методист”, “педагог-організатор-методист”, “практичний психолог-методист”, “старший вожатий-методист”, “майстер виробничого навчання II категорії”(10% від посадового окладу).
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