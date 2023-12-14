Держава виплачуватиме пенсію дітям: хто та як може отримати

Українці продовжують отримувати пенсії й однією з таких є нарахування через втрату годувальника. Виплата обчислюватиметься на підставі документів. Передає НСН.

Держава виплачуватиме пенсію дітям

Згідно з законом “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, вона не може бути менше ніж 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на одного непрацездатного члена сім’ї, 120% — на двох, 150% — на трьох і більше.

Хто має право на пенсію по інвалідності та як оформити таке нарахування

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або пенсійного віку;

діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18-річного віку;

чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

Заяву на нарахування можна подати через місця з дня внесення інформації про людину до Єдиного реєстру досудових розслідувань або Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Для оформлення виплати необхідно подати заяву про її призначення та необхідні документи до сервісного центру Головного управління Пенсійного фонду України. Це можна зробити в електронному варіанті через вебпортал ПФУ або в ДІЯ.

До списку документів треба додати витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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