В Україні вже розпочалася підготовка до вступної кампанії 2024 року, і на майбутніх абітурієнтів чекають деякі зміни. Зокрема, в Міносвіти підготували спрощену процедуру вступу для дітей з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє РБК-Україна, передає НСН.

Деякі випускники можуть не здавати НМТ-2024 для вступу: кого це стосується

Абітурієнти, які проживають на тимчасово окупованих територій, у 2024 році зможуть вступити до українських університетів за співбесідою. Тобто для здобуття вищої освіти їм не потрібно складати НМТ.

Так само не проводитимуть іспити й для вступу до магістратури.

Для вступу абітурієнти повинні звернутися до освітніх центрів “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”, які допомагають людям із тимчасово окупованих територій вступити до українських вишів.

Нагадаємо, як буде відбуватися вступна кампанія у 2024 році

У 2024 році абітурієнти знову складатимуть НМТ замість ЗНО. Основною причиною цього є безпекова ситуація в Україні. У форматі ЗНО в один день учасники писали тестування лише з одного предмету, однак в умовах воєнного стану це може викликати труднощі та наражати педагогів й абітурієнтів на небезпеку.

Наступного року НМТ пройде у форматі 3+1, де три предмети є обов’язковими, а один – на вибір. До обов’язкових належать:

українська мова;

історія України (від 16 століття до сьогодні);

математика.

Серед предметів на вибір з’явиться окремо українська література, а також знову вводиться географія. Поява більшої кількості предметів є кроком до європейської системи освіти, яка комплексно оцінює знання випускників.

Оскільки все тестування учасники складають в один день, вони працюватимуть над завданнями з перервою. Схема така: дві години робота над тестом – перерва – знову дві години роботи.

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко зазначила, що перерва не буде тривалою. Лише для того, щоб діти змогли відволіктися, перепочити, вирішити особисті справи. Наразі точний час невідомий, але попередня тривалість перерви – до 20 хвилин.

Тобто загалом тестування триватиме чотири години з короткою перервою.

Як і раніше, до НМТ можна готуватися за наявними програмами ЗНО. Згодом на сайті УЦОЯО в окремому розділі з’являться демонстраційні варіанти та інші допоміжні інструменти.

У 2024 році тестування НМТ може розпочатися у травні, тому відповідно й реєстрація розпочнеться раніше.

Через те, що тест стане довшим, дві зміни складання, ймовірно, не буде. Календарі процедури НМТ також з’являться пізніше.

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