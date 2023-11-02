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Тег:
CуспільствоЕкономіка

Cкільки чоловіків та жінок платять у ресторанах: статистика вас здивує

Cкільки чоловіків та жінок платять
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Співзасновник Monobank Михайло Рогальський представив цікаву статистику від Expirenza by Mono за час повномасштабної війни на конференції з ресторанних інновацій SALT. У ній він показав, хто більше платить у ресторанах – чоловіки чи жінки. Про це пише Телеграф, передає НСН.

Cкільки чоловіків та жінок платять у ресторанах

За словами Рогальського, клієнти Монобанку – аудиторія нерепрезентативна. Здебільшого це молодь, яка мешкає у великих містах. Тому абсолютні цифри можуть ні про що не говорити, проте динаміка все ж таки цікава.

Зазначається, що рівень гендерної рівності клієнтів Mono, які платять у ресторані, за два роки значно зріс. Тут важливо врахувати, що це не клієнти, котрі ходять по ресторанах, а саме клієнти, які платять. 2021 року співвідношення між чоловіками та жінками було 60 на 40, то зараз уже майже 50 на 50.

Cкільки чоловіків та жінок платять

“Звісно, молодь більше ходить у ресторани. Тож люди до 30 років – це понад 50% усіх відвідувань. Так було завжди. Але якщо подивимося, хто скільки витрачає, ситуація буде інша. Молодь витрачає менше, бо в них менше грошей. Також більше в ресторанах платять чоловіки, аніж жінки. До 23 років це не так виражено, але з віком все змінюється. Може, це культурна зміна покоління, а може в тому віці всі ще незаміжні й ходять компаніями в ресторани та бари”, — наголосив Рогальський.

Cкільки чоловіків та жінок платять

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