Держборг України невпинно росте: названо причини – Гетманцев

Державний борг України значно зріс з початку війни, переважно через отримання пільгових кредитів від Заходу. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані Міністерства фінансів, передає НСН.

Держборг України невпинно росте

“На 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг досяг 5 519,5 млрд. грн. або 145,3 млрд. дол. у валютному еквіваленті. За 2023 рік державний борг збільшився: у гривні на 35,4% (+ 1444 млрд. грн.), у валютному еквіваленті на 30,4% (+33,9 млрд. дол.)”, — написав він.

Як пояснив Гетманцев, зростання заборгованості в основному пов’язане із надходженням макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі 18 млрд. євро. Також на цей показник вплинули отримання кредитів в рамках програм Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також від уряду Канади.

“Як і минулого року, левова частка (близько 6/7) зростання всього державного боргу у 2023 році обумовлювалась збільшенням зовнішньої заборгованості. Решта (1/7) – за рахунок ОВДП. Видатки на обслуговування державного боргу у 2023 році склали 8,2% видатків загального фонду державного бюджету”, — додав депутат.

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