Аграрії Дніпропетровщини зібрали понад 3 мільйонів тонн зерна – подробиці

Аграрії Дніпропетровської області зібрали понад 3 мільйонів тонн зерна у цьому сезоні. Та збір урожаю в регіоні ще триває. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики й продовольства України, передає НСН.

Аграрії Дніпропетровщини зібрали понад 3 мільйонів тонн зерна

Аграрії всіх областей України намолотили загалом 57,6 мільйона тонн зернових і масличних культур. Збір зернових та зернобобових культур проводився на площі 8275,3 тис. гектарів при середній урожайності 47,4 центнера на гектар.

Види зерна та урожайність

Пшениця: 4 694,5 тис. гектарів (урожайність – 47,6 ц/га), намолочено 22 359 тис. тонн.

Кукурудза: 1 376,7 тис. гектарів (урожайність – 67,4 ц/га), намолочено 9 282 тис. тонн.

Ячмінь: 1 504,5 тис. гектарів (урожайність – 39,0 ц/га), намолочено 5 863 тис. тонн.

Горох: 154,4 тис. гектарів (урожайність – 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тис. тонн.

Гречка: 136,6 тис. гектарів (урожайність – 14,9 ц/га), намолочено 203,6 тис. тонн.

Просо: 77,4 тис. гектарів (урожайність – 21,0 ц/га), намолочено 162,4 тис. тонн.

Інші види зернових та зернобобових культур: 331,2 тис. гектарів, намолочено 961,6 тис. тонн.

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