Абонентам “Київстар” потрібно змінити всі паролі – експерт

Користувачам оператора “Київстар”, який нещодавно зазнав масштабної хакерської атаки, бажано змінити всі паролі. Таку точку зору в інтерв’ю NV Бізнес висловив співзасновник компанії Cyber Unit Technologies Єгор Аушев. Передає НСН.

Абонентам “Київстар” потрібно змінити всі паролі

“Якщо щось відбувається, те, чого ви не розумієте, не зайвим буде змінити паролі на тих ресурсах, якими ви користуєтеся. Регулярно відбуваються крадіжки даних. Ми перебуваємо в стані війни, кібервійни, зокрема”, – зазначив експерт.

За його словами, будь-яка людина є мішенню для зловмисників, для російських хакерів. Тому важливо взагалі змінювати паролі що три місяці.

“Навіть не тому, що щось зламали, або вкрали якісь дані, а просто тому, що якщо ви це не робили три місяці, то візьміть і поміняйте”, – додав експерт.

Він нагадав, що від цього залежить безпека як військових, так і пересічних громадян.

“Тому що вас можуть зламати, щоб отримати доступ до військових, або соцмереж ваших, і зрозуміти, де перебуває та чи інша людина. Тому кожна людина зараз є елементом національної кіберстійкості. Це важливо пам’ятати”, – підкреслив Аушев.

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