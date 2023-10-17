Кабмін дозволив звільняти хворих чиновників

Кабмін дозволив звільняти чиновників, які не можуть обіймати свою посаду і виконувати покладені на них зобов’язання за станом здоров’я. Але за однієї умови. Про це НСН повідомляє, посилаючись на постанову Кабінету міністрів №1085.

Роботодавці тепер зможуть звільняти співробітника, якщо з’ясували, що він не може обіймати свою посаду і виконувати покладені на нього зобов’язання за станом здоров’я. Але лише у тому випадку, якщо у нього є право на достроковий вихід на пенсію.

В постанові зазначається, що Кабмін вирішив доповнити порядок розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця. Отже, тепер чиновника зможуть звільнити, якщо у нього є “медичний висновок про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я”.

Які ще існують підстави для звільнення чиновників за ініціативою суб’єкта призначення у період дії воєнного стану

Підставами для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення є: скорочення чисельності або штату державних службовців, скорочення посади державної служби внаслідок зміни структури або штатного розпису державного органу без скорочення чисельності або штату державних службовців, реорганізація державного органу.

З урахуванням вимог частини третьої ст. 87 ЗУ «Про державну службу» суб’єкт призначення або керівник державної служби попереджає державного службовця про наступне звільнення у разі скорочення штату (чисельності, посади), реорганізації чи ліквідації держоргану у письмовій формі не пізніше ніж за 30 календарних днів.

Одночасно з попередженням про звільнення суб’єкт призначення або керівник державної служби пропонує державному службовцю іншу рівнозначну посаду державної служби або, як виняток, нижчу посаду державної служби відповідно до професійної підготовки та професійних компетентностей. При цьому враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством про працю.

У разі звільнення з державної служби з вищезгаданих підстав державному службовцю виплачується вихідна допомога у розмірі двох середньомісячних заробітних плат.

У такому випадку оформлення і видання трудової книжки, а також розрахунок при звільненні проводяться протягом семи днів з дня звільнення.

Припинення державної служби, за ініціативою суб’єкта призначення за вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку, який передбачає звільнення (п. 4 ч. 1 ст. 87 Закону № 889-VIII)

Звільнення з посади державної служби є винятковим видом дисциплінарного стягнення і може бути застосоване у разі вчинення: порушення присяги державного службовця; вияву неповаги до держави, державних символів України, Українського народу; перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу кримінального або адміністративного правопорушення.

Відповідно до частини першої ст. 64 Закону № 889-VIII державний службовець притягується до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом № 889-VIII та Порядком здійснення дисциплінарного провадження, який затверджено постановою КМУ від 04.12.2019 № 1039 «Про затвердження Порядку здійснення дисциплінарного провадження».

Згідно з частиною першою ст. 65 Закону № 889-VIII підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Дисциплінарне стягнення має відповідати характеру тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку та ступеню вини державного службовця.

Рішення про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження приймає суб’єкт призначення на підставі пропозицій/подання дисциплінарної комісії.

Дисциплінарне стягнення може бути накладено тільки у разі встановлення факту вчинення дисциплінарного проступку та вини державного службовця.

Проте рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено державними службовцями до суду. Скарга подається протягом 10 календарних днів після одержання державним службовцем копії наказу (розпорядження) про накладення дисциплінарного стягнення.

Як зміниться зарплата держслужбовців у 2024 році

Наступного року в Україні запрацює нова модель оплати праці державних службовців. Вона передбачає посилення значення посадового окладу і зниження премій, пише Фокус у своїй статті”Зарплати як у бізнесі. Що зміниться в оплаті праці держслужбовців з 1 січня”.

Як розповів адвокат судової практики АО AVER LEX Іван Осколков, на зарплату державного службовця впливає багато факторів. Сама зарплата складається з:

посадового окладу;

надбавки за вислугу років;

надбавки за ранг державного службовця;

премії (у разі встановлення).

Але проєкт закону №8222 про внесення змін до ЗУ “Про державну службу” пропонує підняти престиж держслужби, прирівнявши зарплату в держсекторі до бізнес-середовища. Так, передбачається, що вже через п’ять років держслужбовці отримуватимуть 70 — 90% розміру на аналогічних посадах у приватному секторі.

Нагадаємо, у квітні 2023 року в Кабміні вирішили підвищити зарплату держслужбовцям, які працюють у регіонах, де тривають активні або можливі бойові дії. Так, для працівників державних органів на територіях активних бойових дій для визначення посадового окладу враховуватимуть коефіцієнт 2, а на територіях можливих бойових дій — коефіцієнт 1,5.

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