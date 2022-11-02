Зима в Дніпрі без блекаутів і гуманітарних катастроф – Корбан назвав три умови

Голова Штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан назвав умови, які потрібні для того, щоб зима в Дніпрі пройшла без блекаутів та гуманітарних катастроф

За його думкою, все залежить від трьох факторів, повідомляє Gorsоvet, інформує Про це NNS

“Це залежить від багатьох факторів. Насамперед, безумовно, від пильності та професіоналізму ЗСУ – від ППО та ПРО, яка захищає нас від ракетних ударів. Насамперед – від них. У другу чергу – від уряду, який має вживати заходів щодо захисту та зміцнення енергооб’єктів. І в третю чергу це залежить і від нашого міста, мера, його команди, яка займається і займалася цим із травня, щоб запобігти наслідкам таких катастроф. Тому я сподіваюся, що якщо перелічені мною фактори будуть дотримані, то ми можемо перезимувати зиму без блекаутів та без якоїсь гуманітарної катастрофи. Хоча обіцяти це дуже складно, ви розумієте, що ворог непередбачуваний. “У всякому разі, потрібно робити те, що можна для того, щоб захистити енергосистему від ракетних ударів і цивільний сектор від гуманітарної катастрофи”, – розповів Геннадій Корбан.

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