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“Зв’язок надії” – українці зможуть безкоштовно отримати у власність мобільні телефони

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Громадяни, які втратили своє майно через війну в Україні, зможуть безкоштовно отримати у власність мобільні телефони

Громадяни можуть отримати як сучасні смартфони, так і навіть кнопкові телефони, але в доброму стані. В Україні започатковано програму “Зв’язок надії”, яка передбачає безкоштовне забезпечення засобами зв’язку літніх громадян, що втратили свій дім ї майно внаслідок воєнних дій. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Адже окупанти, які встигли залишити свої “чорні мітки” не в одному населеному пункті, пограбували не один дім. Навіть там, де житло залишилось неушкодженим, “визволителі” забирали все, що можна було винести. Зокрема і відбирали у власників їхні мобільні телефони. Через це багато українців, що були на окупованих територіях, залишилися без засобів зв’язку.

"Зв'язок надії" - українці зможуть безкоштовно отримати у власність мобільні телефони

Збором смартфонів для потерпілих українців займається благодійний фонд із промовистою назвою “Лазар”.

Як працює програма, і як у ній узяти участь?

Українці передають свої смартфони або інші мобільні телефони, якими вони не користуються, у користування літнім людям, які потерпіли через війну. Цілком природно, що ці смартфони можуть бути не нові, а вживані. Але вони мають бути обов’язково в робочому стані і повинні мати нормальний акумулятор, що дозволяє їм тривалий час працювати в автономному режимі.

Причому передавати в благодійний фонд можна не лише смартфони, але й будь-які мобільні телефони у робочому стані.

Щоби взяти участь у цій програмі, треба свій мобільний телефон, який ви віддаєте для потерпілих співгромадян, віднести у відділення Укрпошти. На пошті оформлюють доставку смартфона на фонд “Лазар”.

Адреса фонду: Україна, 01015, м. Київ, пров. Памви Беринди, 6.

Треба буде також оплатити поштове відправлення у фонд “Лазар”. Оплата здійснюється за тарифом Укрпошта Стандарт.

До цієї акції, що започаткована Укрпоштою спільно з фондом “Лазар”, приєднались і українські мобільні оператори. Вони будуть безкоштовно надавати SIM-карти  і тарифи новим власникам смартфонів.

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