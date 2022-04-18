“Зв’язок надії” – українці зможуть безкоштовно отримати у власність мобільні телефони

Громадяни, які втратили своє майно через війну в Україні, зможуть безкоштовно отримати у власність мобільні телефони

Громадяни можуть отримати як сучасні смартфони, так і навіть кнопкові телефони, але в доброму стані. В Україні започатковано програму “Зв’язок надії”, яка передбачає безкоштовне забезпечення засобами зв’язку літніх громадян, що втратили свій дім ї майно внаслідок воєнних дій. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Адже окупанти, які встигли залишити свої “чорні мітки” не в одному населеному пункті, пограбували не один дім. Навіть там, де житло залишилось неушкодженим, “визволителі” забирали все, що можна було винести. Зокрема і відбирали у власників їхні мобільні телефони. Через це багато українців, що були на окупованих територіях, залишилися без засобів зв’язку.

Збором смартфонів для потерпілих українців займається благодійний фонд із промовистою назвою “Лазар”.

Як працює програма, і як у ній узяти участь?

Українці передають свої смартфони або інші мобільні телефони, якими вони не користуються, у користування літнім людям, які потерпіли через війну. Цілком природно, що ці смартфони можуть бути не нові, а вживані. Але вони мають бути обов’язково в робочому стані і повинні мати нормальний акумулятор, що дозволяє їм тривалий час працювати в автономному режимі.

Причому передавати в благодійний фонд можна не лише смартфони, але й будь-які мобільні телефони у робочому стані.

Щоби взяти участь у цій програмі, треба свій мобільний телефон, який ви віддаєте для потерпілих співгромадян, віднести у відділення Укрпошти. На пошті оформлюють доставку смартфона на фонд “Лазар”.

Адреса фонду: Україна, 01015, м. Київ, пров. Памви Беринди, 6.

Треба буде також оплатити поштове відправлення у фонд “Лазар”. Оплата здійснюється за тарифом Укрпошта Стандарт.

До цієї акції, що започаткована Укрпоштою спільно з фондом “Лазар”, приєднались і українські мобільні оператори. Вони будуть безкоштовно надавати SIM-карти і тарифи новим власникам смартфонів.

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