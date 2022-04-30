Звільнення персоналу та закриття магазинів – як працює АТБ в умовах війни

Руйнування будівель і розподільних центрів призвело до закриття магазинів мережі АТБ та звільнення персоналу в деяких регіонах. Як працює АТБ в умовах війни

Мережа супермаркетів АТБ за період війни втратила мільярди гривень. Магазини, які працювали у збиток, довелося закрити, а персонал звільнити. Ще частина супермаркетів мережі була зруйнована російськими окупантами. Також було знищено два потужні розподільні центри у Київській та Харківській областях.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Гендиректор корпорації АТБ Борис Марков в інтерв’ю Forbes розповів, як український ритейлер переживає війну. За його словами, довелося примусово зупинити роботу близько 200 супермаркетів через пошкодження та логістичні труднощі. Частину товару було знищено на складах аутсорсерів, а ще частину розграбовано у магазинах АТБ на окупованих територіях. Наразі доступу до них компанія не має.

Десятки магазинів працювали у “мінус” і їх довелося закрити. У тих, які продовжують працювати, асортимент товарів знизився вдвічі – приблизно з 3000 найменувань до 1500.

Через повну руйнацію складу в Київській області, захоплення будівлі в Херсонській та часткове знищення розподільчого центру в Харківській області, компанія переключилася на чотири центри, що залишилися. Навантаження на них виросло у півтора рази порівняно з піковим навантаженням у Новий рік.

Крім того, за даними Маркова, понад 25 співробітників АТБ загинули внаслідок військових дій, ще понад 32 поранені. близько 4500 працівників написали заяву на звільнення, бо виїхали за кордон. Понад 2000 людей із початку військових дій пішли захищати Україну.

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