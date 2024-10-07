Під час воєнного стану за певних умов військовослужбовці мають право на звільнення зі служби в армії. Для цього треба подати рапорт з певними документами.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на адвоката Дар’ю Тарасенко.

Як зазначає адвокат, однією з причин звільненя зі служби можуть бути сімейні обставини. Вони зазначені у законі “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Звільнення зі служби в армії – які документи потрібні: повний перелік

До них відносять:

Наявність на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Вони не обов’язково мають бути кровними. Тобто людина може мати одну-дві дитини власних та іншу прийомну, або коли у дружини є дитина від попереднього шлюбу. Тут головне, що чоловік утримує трьох і більше дітей, але за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів.

Інвалідність дружини/чоловіка або інвалідність батьків 1 або 2 групи. Документами, що підтверджують даний факт є довідка МСЕК та документ, що підтверджує родинні відносини.

Виховання дитини з інвалідністю до 18 років, або повнолітньої дитини, яка має 1 або 2 групу інвалідності

Самостійне виховання неповнолітньої дитини

Необхідність здійснення догляду на не професійній основі за особами, які його потребують.

Варто зауважити, що від конкретних сімейних обставин залежить перелік документів, які слід подати.

Наприклад, якщо звільнення з підстав за наявності у когось з батьків інвалідності 1 або 2 групи, то потрібно надати копію довідки МСЕК про призначення групи інвалідності, копію документа, що посвідчує особу (паспорт) та копію документа, що підтверджує родинні зв’язки між батьком або матір’ю та військовослужбовцем (свідоцтво про народження).

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