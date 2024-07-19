Збройні сили України вкотре збили російський Су-25 на Покровському напрямку в Донецькій області.

Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця», передають «Новини України- НСН» з посиланням на hromadske.

Як зазначається, літак збили на Покровському напрямку — він намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

ЗСУ збили російський Су-25 на Донеччині

Штурмовик знищили військові-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

«Завдяки влучності, вправності та професіоналізму наших зенітників сьогодні російська авіація зменшилась на один бойовий літак», — зазначили в «Хортиці».

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