ЗСУ вперше збили ворожий Shahed-136 під час атаки в ніч на 25 вересня. На безпілотнику був установлений супутниковий зв’язок Starlink від SpaceX.

Про це повідомило видання Defense Express, передають “Новини України – НСН”.

Видання пише, що встановлення супутникового зв’язку може значно розширити можливості дрона. Зокрема він зможе передавати інформацію та змінювати завдання на відстані до 2000 км.

ЗСУ вперше збили ворожий “Shahed”, на який було встановлено Starlink – Defense Express

Defense Express показав фото збитого БПлА з супутниковою антеною та залишками серійних номерів, що має допомогти визначити канали постачання термінала супутникового зв’язку.

“Starlink може бути потрібним ворогу для того, щоб передавати розвідувальну інформацію, наприклад, зібрану радіотехнічними засобами щодо позицій українського ППО. Або, у випадку оснащення дрона камерами – зображення. І завдяки Starlink у РФ можуть використати Shahed у ролі вкрай далекобійного баражуючого боєприпасу з можливістю дорозвідки, за рахунок додаткової камери, та ураження навіть рухомих цілей”, – йдеться у матеріалі.

Таким чином “шахед” також перетворюється на розвідувальний засіб.

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