11
Україна
Тег:
11

ЗСУ ліквідували близько 250 окупантів – ситуація на фронті станом на 27 серпня

Дата
283221000 322036410109444 4279735643036538916 n 830x500 1

Близько 250 рашистів ліквідували ЗСУ за минулу добу. Найбільші втрати противника і ситуація на фронті

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 250 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 46 500 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає NNS

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 27 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 46500 (+250) осіб ліквідовано;
  • танків – 1939 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 4254 (+3) од;
  • артилерійських систем – 1045 (+5) од;
  • РСЗВ – 274 (+2) од;
  • засоби ППО – 148 (+0) од;
  • літаків – 234 (+0) од;
  • гелікоптерів – 202 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2);
  • крилаті ракети – 196 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3165 (+3) од;
  • спеціальна техніка – 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

ЗСУ ліквідували близько 250 окупантів – ситуація на фронті станом на 27 серпня

Триває 185-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися просунутися на Херсонщині та Донеччині, обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури.

Мінус 150 окупантів, 3 гелікоптери і 9 БПЛА: війна в Україні 25 серпня – ситуація на фронті

To Top