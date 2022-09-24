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ЗСУ ліквідували 240 окупантів та ворожий літак: нові втрати Росії

Дата
потери россии в Украине на 24 сентября

Збройні сили України минулої доби ліквідували 240 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 300 військовослужбовців

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, передає NNS

ЗСУ ліквідували 240 окупантів та ворожий літак: нові втрати Росії

Загальні бойові втрати Росії на 24 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 56 300 (+240) осіб ліквідовано;
  • танків – 2262 (+8);
  • бойових броньованих машин – 4807 (+11);
  • артилерійських систем – 1361 (+6);
  • РСЗВ – 327 (+1);
  • засоби ППО – 170 (+0);
  • літаків – 255 (+1);
  • вертольотів – 220 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 956 (+6);
  • крилаті ракети – 240 (+0);
  • кораблі/катери – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22);
  • спеціальної техніки – 126 (+0).

Найбільші втрати за добу противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

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