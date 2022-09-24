ЗСУ ліквідували 240 окупантів та ворожий літак: нові втрати Росії

Збройні сили України минулої доби ліквідували 240 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 300 військовослужбовців

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, передає NNS

Загальні бойові втрати Росії на 24 вересня орієнтовно склали:

особового складу – близько 56 300 (+240) осіб ліквідовано;

танків – 2262 (+8);

бойових броньованих машин – 4807 (+11);

артилерійських систем – 1361 (+6);

РСЗВ – 327 (+1);

засоби ППО – 170 (+0);

літаків – 255 (+1);

вертольотів – 220 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 956 (+6);

крилаті ракети – 240 (+0);

кораблі/катери – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22);

спеціальної техніки – 126 (+0).

Найбільші втрати за добу противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

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