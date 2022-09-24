ЗСУ ліквідували 240 окупантів та ворожий літак: нові втрати Росії

Збройні сили України минулої доби ліквідували 240 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 300 військовослужбовців
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, передає NNS
Загальні бойові втрати Росії на 24 вересня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 56 300 (+240) осіб ліквідовано;
- танків – 2262 (+8);
- бойових броньованих машин – 4807 (+11);
- артилерійських систем – 1361 (+6);
- РСЗВ – 327 (+1);
- засоби ППО – 170 (+0);
- літаків – 255 (+1);
- вертольотів – 220 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 956 (+6);
- крилаті ракети – 240 (+0);
- кораблі/катери – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22);
- спеціальної техніки – 126 (+0).
Найбільші втрати за добу противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
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