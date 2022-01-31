Київстар анонсував зміни важливої послуги, якою багато років користуються абоненти мобільного оператора. Йдеться про послугу “Маячок”

З 27 січня 2022 року ця послуга для всіх абонентів перейменована на StarFind.

Даний сервіс від Київстар допомагає абонентам підписки та контракту дізнаватися, де знаходяться їхні рідні чи друзі. Наприклад, батьки можуть перевіряти місцезнаходження своєї дитини, попередньо підключивши на його смартфон цю послугу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Вартість послуги складає 50 грн/4 тижні за безліміт. Можна підключити пакет послуг на один день за 5 грн та отримати безлімітну кількість запитів на день.

Перелік номерів, за якими може стежити один абонент, становить 10 штук. Слід зазначити, що StarFind встановлюється за згодою сторін. Точність передачі сигналу про місцезнаходження абонента Київстар варіюється в межах від 300 до 1200 м.

Щоб підключити StarFind від Київстар, необхідно:

набрати *147*1*4*380[номер]# з номером людини, розташування якої хочете дізнатися;

протягом 15 хв цьому абоненту прийде повідомлення з підказкою, як вам передавати свою локацію;

ви отримаєте SMS із підтвердженням, що власник номера дозволив перевіряти його розташування;

номер потрапить до вашого списку послуги StarFind.

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