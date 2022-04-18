Зміни у трудовому законодавстві під час воєнного стану – дозволи і заборони

У період воєнного часу у трудове законодавство в Україні кардинально змінено – що дозволено та заборонено робити роботодавцям

Влада дозволила роботодавцям звільняти працівників у будь-який момент, позбавляти їх відпусток, вихідних та свят, а також затримувати виплату заробітної плати. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

До моменту скасування воєнного стану в Україні діятиме Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (від 15.03.2022 р. № 2136-IX). Ініціатором внесення змін до українського законодавства щодо трудових відносин виступила голова парламентського Комітету із соціальної політики Галина Третьякова.

Відповідно до нового закону, роботодавець може в односторонньому порядку призупинити дію трудового договору. Це дозволяє зберегти робоче місце за тим, хто залишив територію населеного пункту і країни працівника, але при цьому власник бізнесу звільняється від необхідності виплачувати заробітну плату або її частину. Відшкодування зарплати законом покладається на країну-агресора.