Юрист надав пояснення, чи заборонена зйомка працівників ТЦК і поліцейських на відео.

Законом не заборонено знімати на відео працівників ТЦК та поліцейських, особливо коли вчиняють незаконні дії. Виключення становлять лише випадки, коли на відео можуть потрапити військові та режимні об’єкти.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін, передають “Новини України – НСН”.

Відповідно до статті 307 Цивільного кодексу зйомка у громадських місцях дозволена. Відтак, немає заборони знімати дії працівників ТЦК та поліцейських під час виконання ними службових обов’язків.

“Це дозволено за умови, що поруч немає дислокацій та переміщень військових, а також відсутні військові та режимні об’єкти, що можуть попасти на камеру. У законах немає заборони на зйомку співробітників ТЦК або поліцейського”, – пояснив Сімутін.

Зйомка працівників ТЦК і поліцейських на відео – чи можна це робити пояснив юрист

Він пояснив, чому на працівників ТЦК та поліцейських не діє заборона про зйомку фізичної особи без її згоди.

“Працівники ТЦК та поліцейські є посадовими особами органу державної влади, а тому згідно з рішенням Конституційного Суду від 20 січня 2012 року № 1/9-2012 на них, як на представників влади, не розповсюджується заборона на зйомку фізичної особи без її згоди”, – пояснив адвокат.

Також він розповів, що робити людині, якщо працівники ТЦК чи поліцейські забороняють знімати їхні дії.

“На фразу: “Я забороняю мене знімати”, краще запитайте, чим це заборонено. Повірте, вони відповіді не нададуть, бо немає такого закону чи постанови”, – додав Сімутін.

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