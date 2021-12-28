Зимові канікули в Україні скоротили: де і чому

Для більшості школярів зимові канікули в Україні у 2021-2022 стартували з суботи, 25 грудня. Але не всім так пощастило

Деякі школярі навчатимуться до 31 грудня включно. А от за парти майже всюди мають повернутися в один і той самий день – у понеділок, 10 січня. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті crimezone.in.ua

Навчальний рік у більшості українських шкіл складається із двох семестрів (є школи, де навчаються по триместрах), кожен з яких ділиться на дві чверті. Відпочивають учні чотири рази на рік.

У навчальному році 2021-2022 Міністерство освіти і науки запропонувало закладам загальної середньої освіти провести зимові канікули з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року.

Загалом це 16 днів відпочинку, оскільки 25 грудня – субота, до того ж католицьке Різдво. Більшість школярів відпочиватимуть саме за таким графіком.

Цього року розрив між датами початку канікул у школах подекуди сягатиме тижня. Більше того, частина учнів відпочиватиме менше. Оскільки канікули у них почнуться пізніше, але при цьому повернутися за парти вони повинні будуть разом з усіма – у понеділок, 10 січня.

Найкоротші канікули будуть у тих школах, де їх “покладуть під ялинку”, давши старт із 1 січня 2022 року. У такому разі відпочинок у дітей триватиме дев’ять днів.

Скорочені зимові канікули цього року будуть щонайменше тут:

Кропивницький

У школах міста на канікули йдуть починаючи з 24 грудня та аж до 31 грудня включно – у кожному закладі вирішили піти своїм шляхом. Але після відпочинку навчання має розпочатися все одно у понеділок, 10 січня.

Львів

Більшість школярів у Львові підуть на канікули із 31 грудня. До навчання усі мають повернутися 10 січня.

Хмельницький

Зимові канікули розпочнуться 30 грудня, але триватимуть до 9 січня включно.

У Житомирі та Кременчуці теж вирішили пізніше дати старт відпочинку школярів: 31 грудня та 1 січня відповідно. Проте парти чекатимуть на дітей 17 січня. Тож канікули хоч і перенесли, але не скоротили.

Графік МОН – саме рекомендація, а не наказ. На дату канікул можуть вплинути форс-мажори, такі як високий рівень захворюваності на COVID-19, грип, ГРВІ, проблеми з опаленням. Нинішнього року ще один важливий фактор: падіння рівня знань.

Офіційно місцева влада не повідомляє, чому саме вирішила скоротити канікули. Але можна припустити, що затяжний осінній відпочинок та дистанційка – якщо не головні, то у топ причин.

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